SUV segmentinde iddialı! Yeni Hyundai SANTA FE tanıtıldı Hyundai, yeni modeli SANTA FE'nin dünya prömiyerini adını aldığı New Mexico'daki Santa Fe'de gerçekleştirdi. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

AA & Ensonhaber

Hyundai, yeni modeli SANTA FE'nin üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Güney Koreli şirket, baştan sona yenilediği yeni modeliyle SUV segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

Parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araca sofistike bir tarz katıyor.

Yeni SUV ayrıca, bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da çevre dostu suni deriden yapıldı.

Daha uzun dingil mesafesi, sportif tavan çizgisi, geniş çamurluk eklentileri, daha kısa ön çıkıntı ve tasarımlı 21 inç jantlarla SANTA FE, segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor.

Global pazarlarda 10 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan yeni model, dış tasarımındaki ihtişamını renkli görselliğiyle de pekiştirmiş olacak.

İç mekan

Yatay ve dikey tasarım öğelerini öne çıkarıyor SANTA FE'nin tamamen yeni iç mekanı, yatay ve dikey tasarım öğelerini öne çıkarıyor. Yeni iç mekan, SUV modelin doğasına uygun olarak konfor ve güvenlik özellikleriyle de destekleniyor.

SANTA FE'nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan sınıfının birincisi Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu öne çıkarıyor.

Motor seçenekleri

Yeni SANTA FE, Kore ve Kuzey Amerika'da iki farklı aktarma organı seçeneğiyle satışa sunulacak. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip.

Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor.

Avrupalı SANTA FE ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak.

Verilen bilgiye göre, Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 PS gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan yeni SANTA FE, ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore'de satılmaya başlanacak.

Gelecek yılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobilin Kuzey Amerika prömiyeri ise 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.