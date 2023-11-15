Suzuki Hayabusa, 25. yıl özel modeliyle Türkiye'de satışta Suzuki Motosiklet’in efsane modeli, “Ultimate Superbike” Hayabusa, 2023 itibarıyla 25. yıl dönümünü kutluyor. Yeni model, ülkemizde satışa sunuldu.

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Japonya da dahil olmak üzere tüm dünyadaki tutkunlarıyla buluşan Hayabusa’nın 25. yıl özel modeli, sadece turuncu ve siyah renkli gövdeyle ve bu özel seri üretime özgü detaylarla üretiliyor.

Suzuki Hayabusa 25. yıl modelinde tahrik zinciri ayarlayıcısı, özel renkli ön fren diski ve depo üzerindeki 25. yıl dönümü logosuna ek olarak pek çok ayırt edici detaya yer veriliyor.

Bunlara ek olarak 25. yıl modeli, standart olarak tek koltuklu versiyon ile yollara çıkıyor.

Teknik detaylar

1340 cc hacminde 4 silindirli bir motordan güç alan Hayabusa, şasi tasarımı ve egzoz sesiyle de sürücüsüne gücünü hissettiriyor. Motorda ayarlanabilir süspansiyonlar da yer alıyor.

200 bin adetlik üretim rakamını ardında bırakan Suzuki Hayabusa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünya genelinde 48 ülke ve bölgede satılıyor.

Efsanelerle dolu 25 yılı geride bırakan Suzuki Hayabusa’nın ilk nesli 1998 yılında Almanya’da düzenlenen Intermot Motosiklet Fuarı’nda “Hayabusa-GSX1300R” adıyla tanıtılmasının ardından 1999’da Avrupa ve Kuzey Amerika’da satılmaya başlandı.

Model, tanıtımının ardından geçen kısa zaman içerisinde büyük ses getirdi ve Suzuki’yi temsil eden amiral gemisi bir motosiklet haline geldi.

Türkiye'de satışta

Yıl dönümü sebebiyle üretilen özel model olan “GSX1300R Hayabusa 25. Yıl”, 899 bin 900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.