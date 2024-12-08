Suzuki modellerinde aralık kampanyaları

Haber Merkezi

Suzuki, Aralık ayı boyunca cazip kampanyalarla yeni sahiplerini bekliyor. Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinde sunulan 0 faizli kredi ve nakit alım desteği fırsatları, yeni bir Suzuki sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

YENİ SWIFT'TE 0 FAİZ FIRSATI

Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulan Yeni Swift, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Yeni Swift için 200.000 TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 290 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

VİTARA'DA 0 FAİZ VEYA NAKİT İNDİRİMİ

Güçlü ve iddialı tasarımıyla öne çıkan Vitara, Akıllı Hibrit Teknolojisi ile yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunuyor.

Vitara için 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği seçenekleri bulunuyor. Vitara ayrıca 395 bin TL'ye kadar kredi imkanıyla da satın alınabiliyor.

S-CROSS'TA DA 0 FAİZ VEYA NAKİT İNDİRİMİ

AllGrip 4x4 ve 4x2 çekiş seçenekleri ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla gelen S-Cross modeli de 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği ile sunuluyor. S-Cross için de 395 bin TL'ye kadar kredi imkanı mevcut.

Şehir içi ve arazi sürüşlerinde üstün performans sunan Jimny, AllGrip 4x4 çekiş sistemiyle her zaman dikkat çekiyor.

Jimny için 150 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 70 bin TL nakit alım desteği avantajları sunuluyor. Jimny'yi 395 bin TL'ye kadar kredi imkanıyla da satın almak mümkün.