Tam elektrikli SsangYong Torres EVX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Torres EVX isimli elektrikli SUV modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda tasarımıyla dikkat çeken Torres modelini satışa sunan Koreli üretici SsangYong, şimdi de otomobilin tamamen elektrikli versiyonunu ülkemize getirdi.

Torres EVX için birkaç ay önce ön sipariş sürecini tamamlayan şirket, bu aracı artık resmi olarak satışa sunuyor.

SsangYong Torres EVX neler sunuyor

SsangYong'un tamamen 100 elektrikli SUV modelinde 152 kW (206 PS) maksimum güç ve 339 Nm maksimum tork üreten senkronize elektrik motoru görev yapıyor.

Bu motor, son hızı 175 km/s ile sınırlı olan Torres EVX'in 0-100 km/s hızlanmasını 8,11 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Otomobilde 73,4 kWsa kapasiteye sahip 400V'luk lityum demir fosfat (LifeP04) batarya bulunuyor.

Koreli üretici, karma kullanımda WLTP'ye göre 463 km, şehir içi kullanımda ise 635 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Batarya için dolum vakti geldiğimde ise 11 kW AC şarj ile 9 saatte 0'dan yüzde 100'e dolum veya 100 kW DC hızlı şarj cihazı ile 37 dakikada yüzde 20-80 arası dolum sağlanabiliyor.

1 milyon km batarya garantisi var

Koreli üretici, SUV modelinin bataryası için tam 10 yıl veya 1 milyon km garanti sağlıyor. Paylaşılan verilere göre şehir içi kullanımda 100 km'de 13,6 kWsa enerji tüketimi sunan modelde bu değer karma kullanımda 18,7 kWsa'e kadar çıkıyor.

Türkiye fiyatı

SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı 1 milyon 695 bin TL olarak belirlendi.