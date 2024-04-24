Tamamen elektrikli yeni Opel Grandland tanıtıldı: İşte özellikleri Tamamen elektrikli seçeneğiyle emisyonsuz sürüş imkanı sunan Opel Grandland tanıtıldı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

AA & Ensonhaber

Opel, tamamen elektrikli yeni Grandland modelinin tanıtımını yaptı.

Dinamik, geniş ve çok yönlü özelliklere sahip yeni Grandland ile Opel'in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez seri üretim bir modelde kullanılıyor.

Yenilikçi özellikler arasında, ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı 'Şimşek Logosu'na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı 'OPEL' yazısı bulunuyor..

Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50 binden fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu ve 98 kWh güç sağlayan yeni düz batarya paketi yer alıyor

Opel Grandland teknik detaylar

Yeni Grandland, sıfır emisyonlu olarak 700 kilometreye varan menzile sahip olacak. Otomobil, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin yüzde 80'ine yaklaşık 26 dakikada ulaşacak.

Hafifçe sürücüye dönük olarak tasarlanan 16 inçlik merkezi ekran ve yüksek orta konsol ise sportif bir his oluşturuyor.

Direksiyonun arkasında yer alan geniş ve tamamen dijital gösterge grubu, temel bilgileri sağlayarak sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken Intelli-HUD head-up display sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor.

Sürücüler, Pure Mod'u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine de sahip.

Yeni Opel Grandland müşterileri, tamamen elektrikli Grandland Elektrik seçeneği ile beraber 48V Mild-Hybrid versiyonu da tercih edebilecek.

Tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 kilometre menzil (WLTP) sunan yeni Grandland Plug-in Hybrid ve 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland Hybrid, tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor.