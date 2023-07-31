Tasarımlarıyla dikkat çeken 10 özel üretim otomobil Otomobil şirketleri, yıllar içinde bazı harika özel sürümler üretti. Ancak bu modellerden bazıları, ilginç tasarımları nedeniyle oldukça dikkat çekti. Bu haberimizde, ilginç tasarıma sahip 10 farklı özel üretim aracı inceleyeceğiz.

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Her otomobil severin hayallerini süsleyen özel üretim araçlar, olağanüstü tasarımları ve benzersiz özellikleriyle dünya çapında ilgi çekiyor.

Yıllar boyunca üretilen binlerce özel seri otomobilin arkasındaki sebepler ne olursa olsun, bazıları tasarımlarıyla oldukça ses getirdi.

Bu haberimizde, ilginç tasarıma sahip 10 farklı özel üretim araca daha yakından bakacağız.

1. Fiat Panda Italia (1990)

İtalya, 1990'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında, Fiat, futbol topuna benzeyen jantlarıyla tamamlanan bu sınırlı üretim Panda'yı yollara çıkardı.

2. Mazda MX-5 Le Mans (1991)

Mazda, çok sayıda özel üretim MX-5 piyasaya sürdü ve bunların çok azı normal modellerden daha çok ilgi gördü.

Ancak koleksiyonluk hale gelen az sayıdaki araçtan biri, Mazda 787B'nin 24 Saat yarışındaki zaferini kutlamak için inşa edilen ve şimdiye kadarki en ağır fabrika boyalarından birine sahip olan Le Mans'tır.

Her biri normal 115 bg yerine 150 bg turboşarjlı 1.6 litrelik motora sahip sadece 24 adet araç üretildi.

3. Volkswagen Polo Harlequin (1995)

Polo Harlequin o kadar başarılıydı ki, Volkswagen 1996'da ABD'de Avrupa'da satılmayan bir Golf Harlequin'i piyasaya sürdü.

Volkswagen, 1000'e kadar Polo Harlequin satmayı umuyordu. Söz konusu araçtan, yaklaşık 3 bin 800 adet üretildi.

4. Rover 25 Art Car (2002)

Rover 25'in kaportası, doğru ışıkta pembeye dönen üç kat inci altınla kaplandı. Aynı renk, iç mekanın tamamında kullanıldı.

Şubat 2002'de Londra Moda Haftası'nın sonunda görücüye çıkan Rover 25 Art Car, birkaç hafta sonra Cenevre Otomobil Fuarı'na götürüldü. Ancak otomobil, beklentileri karşılayamadı.

5. Renault Megane R26.R (2008)

Renault, yıllar boyunca birçoğu oldukça parlak olan bir dizi ateşli Megane üretti. Ancak hiçbiri, normal bir Megane R26'dan 123 kg daha hafif olan ve yeniden kalibre edilmiş süspansiyon ile gelen R26.R'den daha çok ses getirmedi. Şu anda piyasada 35 adet Megane R26 kaldığı düşünülüyor.

6. Citroen C3 Pluriel Charlston (2008)

Belirli bir yaştaki klasik otomobil hayranları için en unutulmaz Citroen'lerden biri de, Citroen'in 2CV'nin 60. yılını kutlamak için ürettiği 1980'lerin Charlston sürümüdür.

Orijinaliyle aynı renk şemasını kullanan Pluriel Charlston'da çekici olan tek şey, siyah ve bordo rengiydi. Otomobilden günümüzde kadar yalnızca 31 adet hayatta kalabildi.

7. Fiat 500 Ferrari (2009)

Fiat'ın Ferrari'ye sahip olduğu günlerde, Ferrari teknisyenleriyle birlikte oluşturulan ve Abarth 695'e dayanan bu model, zamanında oldukça ilgi görmüştü.

Motorlar, süspansiyon ve frenler yükseltilirken, otomobil daha sonraki yıllarda ilgiyi kaybetti.

8. Smart ForTwo Jeremy Scott (2012)

Smart, ForTwo'nun satışlarını artırmak amacıyla yıllar içinde pek çok özel sürümle karşımıza çıktı. Moda tasarımcısı Jeremy Scott tarafından tasarlanan bu otomobil, oldukça çılgın görünüyordu.

Smart ForTwo Electric Drive'ı temel alan otomobil, 2013'ten itibaren sınırlı sayıda üretildi.

9. Bentley Continental GTC, Sir Peter Blake (2016)

İngiliz Pop Art efsanesi Sir Peter Blake tarafından tasarlanan Continental GTC'nin dört koltuğunun her biri farklı bir renkteydi ve kaput parlak renklere sahipti. Araba, Care2Save hayır kurumuna para toplamak için yapıldı.

10. Bugatti Veyron L'Or Blanc (2011)

Bugatti Veyron'un neredeyse seri üretim bir araba olmadığı düşünülürse - 450 tane yapmak on yıl sürdü - çok sayıda özel sürümün yapılmış olması çılgınca görünüyor.

Bunlar arasında Hermes, Venet, Bleu Centenaire ve Veyron L'Or Blanc modelleri yer alıyor.