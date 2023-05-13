Tesla, ABD'de araç fiyatlarına yine zam yaptı Tesla, ABD'de sattığı Model 3 dışındaki tüm araçlarda fiyatları yükseltme kararı aldı.

ensonhaber.com

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şirket;, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıklamıştı

Fiyatlar yine değişti

Tesla, ABD'de sattığı Model 3 dışındaki tüm araçlarda fiyatları yükseltme kararı aldı.

Model S ve Model X araçların fiyatları 1000 dolar daha artırılırken, Model Y'nin fiyatı 250 dolar arttı.

Model X'in fiyatı 98 bin 490 dolar, Model S'nin fiyatı 88 bin 490 dolar oldu. Her iki modelin performans versiyonlarının fiyatları ise 108 bin 490 dolar oldu.

Model Y'nin normal versiyon fiyatı 47 bin 490 dolar, uzun menzil versiyonu 50 bin 490 dolar, performans versiyonu ise 54 bin 490 dolar olarak açıklandı.