Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı Alman basını, Tesla'nın genişleme planlarına karşı yapılan protestolar nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi dört gün durduracağını bildirdi.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretim sorunları yaşıyor.

Geçen haftalarda "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Tesla üretimi durduracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Alman gazetesi Handelsblatt'ın protestolar nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi dört gün süreyle durduracağını haberi üzerine açıklama yaptı.

Tesla, Berlin yakınlarındaki Gruenheide tesisindeki üretimi cuma günü askıya alacağını doğruladı.

Fabrika müdürü Andre Thierig, 10 Mayıs'ta tesiste "bir günlük planlı üretim kesintisi" olacağını söyledi. Fabrikada hafta sonları üretim faaliyeti yapılmazken, perşembe günü de Almanya'da resmi tatil olduğu için üretim yapılmayacak.

Aktivistler, Tesla'nın genişlemesine karşı, cuma günü fabrika kapıları önünde yapılacak miting de dahil olmak üzere çeşitli protesto gösterileri olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Berlin'deki otomobil fabrikasının yakınındaki trafonun kundaklanıp patlatılmasının ardından üretim durmuş ve bölgede elektrik kesintisi yaşanmıştı.