Tesla, güncellenen Model S ve Model X'i satışa sundu: İşte fiyatlar

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, amiral gemisi modelleri Model S ve Model X'i bir dizi yenilikle güncelleyerek ABD pazarında satışa sundu. Yeni versiyonlar, artırılmış menzil, daha iyi konfor ve yeni bir renk seçeneği sunuyor.

MENZİL VE KONFORDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER VAR

Güncellenmiş versiyonlarda araçların menzili artırıldı. Tesla Model S Long Range modelinin menzili artık 659 km'ye (410 mil) ulaştı ve Tesla bu modelin bugüne kadarki en uzun menzilli elektrikli aracı olduğunu belirtti.

Ayrıca, rüzgar ve yol gürültüsünü azaltan iyileştirmeler ve güncellenmiş aktif gürültü engelleme sistemi ile araçların daha sessiz hale getirildiği açıklandı. Yeni süspansiyon sistemleri ise daha konforlu bir sürüş vadediyor.

YENİ RENK SEÇENEĞİ VE ZAMLI FİYATLAR

Güncellemeyle birlikte araçlara özel "Frost Blue" adlı yeni bir dış renk seçeneği eklendi.

Ancak tüm bu yenilikler bir fiyat artışını da beraberinde getirdi. Her iki modelin başlangıç fiyatları da 5 bin dolar artırıldı.

Buna göre, güncellenmiş Tesla Model S'in başlangıç fiyatı 84 bin 990 dolara, Model X'in başlangıç fiyatı ise 89 bin 990 dolara yükseldi.

Yeni "Frost Blue" rengi ise bu fiyatların üzerine ek olarak 2 bin 500 dolar daha eklenmesini gerektiriyor.