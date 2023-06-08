Tesla Model S Plaid, Nürburgring rekorunu kırdı Tesla Model S Plaid, 20,7 km'lik Nordschleife pistini 7 dakika 25,231 saniyede tamamlayarak yeni bir rekora imza attı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, hız verileriyle öne çıkan Model S Plaid modelini geçtiğimiz yıllarda tanıtmıştı.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

Yeni bir rekor kırdı

esla Model S Plaid, 20,7 km'lik Nordschleife pistini 7 dakika 25,231 saniyede tamamlayarak yeni bir rekora imza attı. Böylece Tesla, daha önce Porsche Taycan'a kaptırdığı rekoru geri almayı başardı.

Model S Plaid, 1.020 beygir güç sunan üç motorlu bir aktarma organına sahip. Bir önceki rekorun sahibi Taycan Turbo S ise, 671 beygirlik bir motordan güç alıyor.