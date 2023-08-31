Tesla, Türkiye'de teslimat rekoru kırmak istiyor Gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla'nın şu ana kadar Türkiye'de 5 bin teslimat yaptığını, ekim ayı sonunda ise 10 bin teslimat hedeflediğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına giren modeller Berlin'de üretiliyor. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla’nın Türkiye’deki satışlarıyla ilgili önemli bilgiler gelmeye başladı. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin edindiği bilgilere göre Tesla, şu ana kadar ülkemizde 5 bin civarında Model Y teslimatı yaptı.

Tesla'nın hedefi ekim sonuna kadar 10 bin teslimat

Kısa süre önce İstanbul Park'a çekilen 3 binin üzerinde araçla eylül sonuna kadar teslimat sayısının 8 bini bulması bekleniyor.

Otomobil devi, ekim ayında 10 bin adet teslimat gerçekleştirmiş olmayı hedefliyor.

Tesla için bir dünya rekoru

Özpeynirci, 5 ayda bir modelin 10 bin teslimatının gerçekleşmesinin Tesla için bir dünya rekoru olduğunu belirtiyor.