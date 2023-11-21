Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kuruyor Son gelen bilgilere göre Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurmaya başladı. İşte son gelişmeler...

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Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son zamanlarda Supercharger isimli şarj istasyonlarını dünyanın dört bir yanına kurmaya başladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 40 bin Supercharger noktasına ulaşmıştı.

Dünyanın birçok farklı yerinde hizmet sunan istasyonlar, hem Tesla hem de diğer elektrikli araçlara açık durumda.

Tesla'nın Türkiye'deki şarj ağı genişliyor

Tesla, Türkiye'de yeni Supercharger şarj istasyonları kurmaya başladı. Şirket, halihazırda Ankara, Bolu, Edirne ve İstanbul’da kendi Supercharger şarj istasyonlarına sahip.

Yeni kurulan istasyonlar ise İstanbul-İzmir otoyolunda yer alıyor.Ayrıca; İzmir, Antalya, Konya gibi şehirlere de DC şarj hizmeti gelecek.

Şu anda Türkiye’de 4 bin 221 adet şarj istasyonu bulunan Tesla, önümüzdeki aylarda bu sayıyı artırmayı planlıyor.

Şarj istasyonlarında Tesla sahipleri için 7.8 TL / kWh ücret alınırken, diğer otomobiller için 8.6 TL / kWh ücret talep ediliyor.