Tesla, Türkiye'deki ilk teslimatları gerçekleştirdi Tesla, resmi Twitter hesabından Türkiye'deki ilk Model Y teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Türkiye pazarına Model Y ile giren Tesla, beklenenden 10 kat daha fazla ön sipariş toplamayı başardı.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Tesla ise 1000 adetlik bir ön sipariş almayı planlıyordu.

İlk teslimatlar yapıldı

Tesla, resmi Twitter hesabından Türkiye'deki ilk Model Y teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Arkadan itişli, uzun menzil ve performans olmak üzere üç farklı versiyonla satılan Model Y’nin fiyatları, 1 milyon 630 bin TL'den başlıyor.