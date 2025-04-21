Tesla, uygun fiyatlı Model Y üretimini erteledi

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın merakla beklenen uygun fiyatlı Model Y versiyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim lansmanı için yeni gelişmeler var.

Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre, daha önce yılın ilk yarısında başlaması planlanan bu önemli üretim, en az birkaç ay gecikecek.

Bu durum, zayıflayan satışları canlandırması beklenen yeni modelin piyasaya sürülme takviminde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

UCUZ TESLA MODEL Y ÜRETİMİNDE NEDEN GECİKME YAŞANIYOR

Dahili olarak E41 kod adıyla anılan, daha düşük maliyetli Model Y'nin küresel üretiminin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlaması öngörülüyordu.

Ancak Reuters'a konuşan üç farklı kaynak, bu planın kamuoyuna açıklanan takvimden en az birkaç ay sonraya kaydığını belirtiyor.

Gecikmenin kesin nedeni henüz açıklanmazken, üretim hedefinde de revizyonlar yapıldığı ve üçüncü çeyrekten gelecek yılın başına kadar farklı zamanlamaların değerlendirildiği ifade ediliyor.

TESLA'NIN ABD'DEKİ HEDEFİ BÜYÜK

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tesla'nın 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 bin adet daha ucuz Model Y üretmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Reuters daha önce bu yeni aracın Çin ve Avrupa'da da üretileceği bilgisini paylaşmıştı. Ancak ABD üretimindeki bu gecikme ve belirlenen yüksek üretim hedefi, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı.