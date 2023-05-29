Tesla, veri sızıntısı yapan çalışanına dava açacak ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, veri sızıntısından sorumlu eski çalışanına dava açacağını duyurdu.

Tesla'nın 2015-2022 yılları arasında Autopilot özellikleriyle ilgili binlerce şikayet ve kaza raporu aldığı ve bunları gizli tutmaya çalıştığı ortaya çıktı.

"İsmi açıklanmayan bir itirafçı" tarafından sızdırılan Tesla'nın dahili verileri, otomobil üreticisinin daha önce düşünülenden çok daha fazla teknik sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Dosyaların 1.000'den fazla çarpışma raporu ve sürücülerin Tesla'nın sürücü destek programı ile ilgili güvenlik endişelerini dile getirdikleri 3.000 olaydan oluşan bir tablo içerdiği iddia ediliyor.

İstem dışı acil frenleme ile ilgili 139 ve yanlış çarpışma uyarılarından kaynaklanan hayali durmalarla ilgili 383 şikayet var. Diğer 2.400 rapor kendi kendine hızlanma sorunlarıyla ilgiliyken, 1.500 vaka frenleme sorunlarına odaklanıyor.

Tesla yasal işlem başlatacak

Tesla, "Tesla'nın gizli bilgilerinin ve çalışanların kişisel verilerinin çalınması" nedeniyle eski çalışanı hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.