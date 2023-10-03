Tesla, yılın 3. çeyreğinde 435 binden fazla araç sattı Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 435 binden fazla otomobil teslim ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış ve üretim verilerini yayınladı.

Rapor, şirketin son üç ayda beklenenden daha düşük bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Otomobil devi, üçüncü çeyrekte toplamda 430 bin 488 araç üretti. Bu miktar, 479 bin araç üretilen önceki çeyrekten yüzde 10 daha az olsa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daha fazla.

Satışlar 435 bini aştı

Şirketin verilerine göre ağustos-ekim aylarını kapsayan süreçte toplamda 435 bin 59 teslimat gerçekleştirildi. Bunların 419 bin civarı Model 3 ve Model Y, 16 bine yakını ise Model ve Model X oldu.

Öte yandan, şirketin açıkladığı satış rakamları beklentilerin yüzde 7 altında kaldı. Bununla birlikte şirket, düşüşün fabrika iyileştirmeleri nedeniyle yaşanan kesintiler yüzünden olduğunu belirtti.

Tesla, üçüncü çeyrek satışlarını açıklamasıyla birlikte 2023 yılında toplamda 1 milyon 324 bin 74 satışa ulaşmayı başardı.

Şirketin 2023 yılındaki toplam satış hedefi ise 1.8 milyon adet olarak açıklanmış durumda.