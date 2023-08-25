Tesla'dan Almanya kararı! Üretim hedefleri düştü Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının üretim hedefleri düşürüldü. Mart ayında haftada 5,000 araç üretimini gerçekleştiren şirket, temmuz ve ağustos aylarında bu hedefi haftada 4,350 araca indirdi.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz yıl mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla hedefleri düşürdü

Söz konusu fabrikada mart ayında haftada 5,000 araç üretimini gerçekleştiren şirket, temmuz ve ağustos aylarında bu hedefi haftada 4,350 araca düşürme kararı aldı. Bu düşüşün ilerleyen dönemlerde devam etmesi bekleniyor.

Tesla, ABD, Çin ve diğer pazarlarda fiyatları birkaç kez düşürdü ve indirimleri artırarak stokları azaltmaya çalışıyor.

İşçi sayısını da azaltacak

Tesla, Almanya'daki fabrikasında işçi sayısını azaltacak ve vardiyaları düşürecek. Ancak şirket, yine de hedeflerini tutturacaklarını açıkladı.

Tesla, dünya genelinde ekonomik zorluklar ve artan rekabet nedeniyle talep düşüşü yaşandığı bir dönemde, araç fiyatlarını agresif bir şekilde düşürmüştü.

Elon Musk, şirketin ilk defa reklam yapmayı deneyeceğini belirtmiş ve bu adımın talebi artırmak için atılan bir adım olduğunu vurgulamıştı.