Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini yeniden erteledi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlama tarihini 11 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirkeit, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, üretimin 11 Mayıs'a kadar ertelendiğini duyurdu. Şirketin KAP açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada koronavirüs etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."