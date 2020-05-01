Dolar
6.9896
0.0214%
Euro
7.6603
0.1752%
Altın
1675.4
-0.6705%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
376.356
-0.7387%
Bitcoin
61219.94
-1.0613%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini yeniden erteledi

    Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlama tarihini 11 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 09:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini yeniden erteledi

    Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirkeit, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

    Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

    tofas

    BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

    Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, üretimin 11 Mayıs'a kadar ertelendiğini duyurdu. Şirketin KAP açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

    "Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada koronavirüs etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

    Görüş Bildir