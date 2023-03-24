Togg'dan büyük başarı! 100 bin ön sipariş sadece 1 haftada toplandı İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş alarak büyük bir başarıya imza atan Togg, 7 günde ise 100 bin ön sipariş barajını geçti.

Haber Merkezi

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor.

Togg, 100 bin ön siparişi geçti

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş alarak büyük bir başarıya imza atan Togg, 7 günde ise 100 bin ön siparişe ulaştı.

27 Mart'ta sona erecek ön sipariş sürecinin ardından, 28 Mart'ta çekiliş yapılacak ve Togg sahipleri belli olacak.

Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin rakamlar

Ön siparişe açıldığı ilk dakikadan bu yana büyük bir ilgi gören Togg'un elde ettiği ön sipariş rakamları şu şekilde:

İlk 4 saat: 7 bin 734

İlk 24 saat: 22 bin 150

İlk 3 gün: 41 bin

İlk 7 gün: 100 bin

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Türkiye'de 2012'den beri 14 bin 780 elektrikli otomobil satıldı. Togg ise, son 10 yılda satılan elektrikli araç sayısının neredeyse 7 katı olan siparişi sadece 7 günde almayı başardı.

Togg ön sipariş süreci

1. 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabiliyor.

2. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebiliyor.

3. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor.

4. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarına göz atabiliyor.

5. Konfigürasyonu tamamlayan kullanıcılar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapma imkanına sahip oluyor.

Ödeme aşaması

6. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçmeye hak kazanıyor.

7. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanıyor ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde ediyor.

8. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek.

Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

9. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

10. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.