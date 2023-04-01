Türkiye'nin Otomobili Togg bize de çıktı! İnceleme çok yakında 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan Togg T10X'e ilk kavuşacak şanslı kişilerden biri de ekibimizde yer alıyor. Yerli otomobilin detaylı incelemesi yakında Ensonhaber'de olacak.

ensonhaber.com

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Yoğun ilgi nedeniyle 2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmıştı.

Togg, ilk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşarken, Togg T10X'e ilk kavuşacak şanslı kişilerden biri de ekibimizde yer alıyor.

Teknoloji ekibimizden Abdurrahim Arslan, çekilişle Togg kazanan ilk 20 bin kişi arasında olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Videoyu izlemek için tıklayın

Togg T10X incelemesi yakında Ensonhaber'de olacak

Togg T10X modelinin uzun menzilli versiyonunun detaylı incelemesi, yakında ensonhaber.com ve Ensonhaber YouTube kanalında olacak.

Gözden Kaçmasın Togg'un ilk sahipleri belli oldu Haberin Detayları

Togg T10X neler sunuyor

Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Koltuk sayısı: 4

Boyutlar (mm) 4599 uzunluk, 1886 genişlik, 1676 yükseklik

Aks mesafesi (mm): 2890

Motor (kW): 150 / 300

Beygir (HP): 200 / 400

Motor seçenekleri: Arkadan itiş / Dört çeker

Menzil (km) 300 / 500

0-100 hızlanma (sn) 7.6 / 4.8

Bagaj hacmi (lt) 450

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW : 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil (510 km) 160 kW: 1.215.000 TL

Togg T10X tasarımı

TOGG C-SUV ön panjurunda “Lale formu” olarak bilinen bir tasarım şekli karşımıza çıkıyor. Bu panjurun hemen üst kısmında ise çeşitli güvenlik sensörleri yer alıyor.

Uzun ve kısa led aydınlatmalar, özellikle gece sürüşlerinizde size oldukça geniş bir görüş açısı sağlıyor.

Otomobilimizin yan tarafına doğru ilerlediğimizde, onu devasa gösterecek ve 19 inç büyüklüğündeki jantlar karşımıza çıkıyor. Bu jantlar, tıpkı ön panjurda olduğu gibi lale desenlerinden ilham alıyor.

Gözden Kaçmasın Togg'un fiyatı açıklandı Haberin Detayları

Otomobilin arkasının büyük bir kısmını kaplayan arka aydınlatmalar, TOGG C-SUV’un harika görünmesini sağlıyor.

Gelelim otomobilin içindeki tasarım detaylarına. Aracın içine girdiğinizde, sizi ilk olarak devasa ekranlar karşılıyor.

Ön konsolun tamamını kapsayan ve tamamen teknolojik olan bu ekranlar, otomobile ayrı bir hava katıyor.

29 inç büyüklüğündeki ekran tasarımı, üç farklı ekrana bölünebiliyor. 29 inç büyüklüğündeki bu ekranların arkasında ise Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri yer alıyor.

Devasa ekranın hemen altında ise otomobilin çeşitli ayarlarını yapmanızı sağlayan ikinci bir ekran da karşımıza çıkıyor.

Togg T10X motor seçenekleri

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.