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    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ön satış sürecine ilişkin açıklaman yaptı

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'teki konuşmasında Togg C-SUV modelinin şubat ayında başlayacak olan ön satış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:48
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    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ön satış sürecine ilişkin açıklaman yaptı

    2021'de koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES),  2022'de ise ziyaretçi kabul etmişti.

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin birbirinden farklı ürünlerini tanıttığı CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenleniyor.

    Togg, CES 2023'te sahne aldı

    Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te, yerli otomobil markası Togg'un da bir standı var.

    Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı.

    togg

    Gürcan Karakaş, Togg'un ön sipariş süreci hakkında konuştu

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'teki konuşmasında Togg C-SUV modelinin şubat ayında başlayacak olan ön satış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ön satış için kısa süre önce tanıtılan Trumore uygulamasını işaret eden Karakaş, "Trumore ile ön satış sürecinde yenilikçi ve benzersiz bir yöntemle kullanıcılarımızla buluşmaya hazırlanıyoruz." dedi.

    Togg C-SUV için 2023 yılında 20 bin adet teslimat planladıklarını belirten Karakaş, "Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alacak, 2023 boyunca yenilikçi bir yaklaşımla teslim edeceğiz.

    Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." açıklamasında bulundu.


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