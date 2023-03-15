Togg kendi sınıfının en ucuzu! İşte rakiplerin güncel fiyat listesi Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un SUV modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat Togg'u rakiplerine göre oldukça ucuz yapıyor. Togg'a rakip olan modellerin güncel fiyatlarını derledik.

Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

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Togg'un giriş seviyesi modeli 310 km, en üst modeli ise 510 km menzil sunuyor.

Togg fiyatları

Togg T10X'in satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklandı. En üst versiyonda ise fiyat 1 milyon 215 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Peki bu fiyatlar rakiplerine göre ne kadar ucuz? Gelin hep birlikte Togg'a rakip olacak bazı otomobillerin fiyatlarına birlikte göz atalım.

Audi E-Tron

Tamamen elektrikli ilk Audi SUV olan E-Tron, Audi'nin dört tekerlekten çekiş sistemi Quattro’yu 402 hp gücünde elektrik motoru ile birlikte sunuyor.

Araç 0-100 km/sa. hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlayabiliyor. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yaklaşık yüzde 80 doluma ulaşan E-Tron, normal şarj ünitelerinde yaklaşık 9 saatte şarj oluyor.

390 km menzil sunan E-Tron’un fiyatı 3 milyon 167 bin TL.

Mercedes Benz EQC

Bir diğer Alman üretici olan Mercedes'in elektrikli modeli EQC de Togg'un rakipleri arasında yer alıyor.

Rakiplerinde olduğu gibi 4 tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, 408hp gücündeki motoru ile 0-100km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Menzil konusunda ise TOGG’un planlanan menziline daha yakın bir değer olan 471km ile E-Tronu da geride bırakıyor.

Aracın Türkiye’deki fiyat etiketi ise 3 milyon 233 bin 500 TL.

Jaguar I-Pace

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın ülkemizde satışa sunduğu elektrikli otomobil I-Pace, 400 hp gücünde bir motor ve 4 tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor. Aracın tam şarj ile menzili ise 470 km olarak belirlenmiş durumda.

Bu veriler I-Pace’i hem boyutlar hem de diğer veriler açısından yerli otomobile en yakın rakip yapıyor.

Jaguar I-Pace modelinin ülkemizdeki satış fiyatı mart ayı itibarıyla 2 milyon 968 bin 300 TL olarak belirlendi.

Tesla Model X

Togg'un rakipleri arasında olan Tesla Model X henüz ülkemizde satışta olmasa da listemizde yer vermek istedik. Çünkü ABD merkezli üretici, çok yakında araçlarını Türkiye'de satışa sunacak.

423hp gücündeki motoru ve diğer rakiplerde olduğu gibi 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Tesla Model X, 0 – 100 km/s hızlanması 4.9 saniyede tamamlıyor.

418 km menzil sunan otomobilin ülkemizdeki fiyatının 2 ila 3 milyon TL arasında olması bekleniyor.

BMW iX

Tamamen elektrikli SUV olan iX, yerli otomobil Togg'un rakipleri arasında yer alıyor.

İki elektrik motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile gelen 326hp gücündeki SUV, 0-100km/sa. hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor.

425 km menzil sunan otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı mart ayı itibarıyla 4 milyon 38 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Skywell ET5

Son zamanlarda Çinli üreticiler birçok elektrikli modelini ülkemize getirmeye başladı. Bu markalardan biri olan Skywell, ET5 modeli ile Togg'a rakip oluyor.

150 kW güç üreten bir elektrikli motora sahip olan Skywell ET5, kullanıcılarına 520 km’lik bir menzil mesafesi sunuyor. Bu otomobil hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 doluluk oranını yakalıyor.

Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı 1 milyon 279 bin TL'den başlıyor.

KIA EV 6 ve KIA Niro

KIA EV6’nın en üst seviye versiyonunda çift elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş sistemi karşımıza çıkıyor. 2 adet elektrik motoru toplamda 585 beygir güç ile 740 Nm tork üretiyor.

6,2 saniyelik 0-100 km/sa. hızlanma süresi bulunan EV 6’nın menzili ise 420 kilometre.

Elektrikli KIA EV 6'nın mart ayı itibarıyla ülkemizdeki satış fiyatı 2 milyon 278 bin TL, KIA Niro'nun ise 1 milyon 399 bin TL'den başlıyor.