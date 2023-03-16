Togg modellerinin diğer isimleri belli oldu Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un diğer isimleri belirlendi. Togg'un hesabından yapılan açıklamada isimlerle ilgili detaylar paylaşıldı.

Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Togg'un giriş seviyesi modeli 310 km, en üst modeli ise 510 km menzil sunuyor.

Togg fiyatları

Togg T10X'in satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklandı. En üst versiyonda ise fiyat 1 milyon 215 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Togg modellerinin isimleri belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un diğer isimleri belirlendi. Togg'un hesabından yapılan açıklamada isimlerle ilgili detaylar paylaşıldı.

Togg'un sedan, SUV, Cross Coupe ve MPV olarak satışa çıkacak araçlarının isimleri şöyle olacak:

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V

Model adındaki T: Türkiye ve Togg’u, 10: Cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X: SUV gövde tipini ifade ediyor.