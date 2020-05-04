Toyota, hibrit otomobil satışlarını artırdı

Toyota, 1997 yılında çevreci Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi geride bıraktı.

Benzinli ve elektrikli motora sahip Toyota hibrit otomobiller, 1997 yılında çevreci Prius modelinin satışa çıkmasının ardından gittikçe daha popüler hale geldi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa’daki hibrit araç satışlarında 2.8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Markanın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi.

Avrupa’da elde ettiği bu satış adetleriyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Birliği karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota oldukça iyi işler çıkardı.

TÜRKİYE'DE DE İŞLER YOLUNDA

Toyota, Türkiye’de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

TOPLAMDA 15 MİLYON ADET HİBRİT OTOMOBİL SATTI

1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtmış ve çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıkmıştı.

Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu.

Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla karbondioksit emisyonunun salınımı da bu şekilde engellenmiş oldu.