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    Toyota Highlander, yeni yılda Avrupa'da satışa çıkacak

    Toyota'nın en büyük ve en geniş hibrit SUV modeli Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 09:30
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    Toyota Highlander, yeni yılda Avrupa'da satışa çıkacak

    Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander; D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota’nın Avrupa’daki ürün yelpezesini iyice genişletecek.

    YENİ YILDA AVRUPA PAZARINDA SATIŞTA

    2021’in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanan Toyota Highlander Hybrid, 4.950 mm uzunluğu ve 20 inç çaplı alaşım jantlarıyla akıcı, dinamik ve premium bir SUV tasarıma sahip.

    toyota

    TOYOTA HIGHLANDER ÖZELLİKLERİ

    Highlander'ın 4. nesil hibrit güç ünitesi, 2.5 litre hacimli, Atkinson çevrimi benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlarla birleştiriyor.

    Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte akıllı dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği de otomobilde yer alıyor.

    Toplam sistem gücü 244 beygir olan Highlander Hybrid, 146g/km ortalama CO2 emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi ve 5.2 lt/100km tüketimi ile sınıfının en iyi CO2 salınımı oranını sunuyor.

    Otomobilin Avrupa fiyatının ne olacağı ise şimdiden merak ediliyor.

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

    toyot-highlander

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