Toyota, tam elektrikli otomobil üretmeye odaklanmayacak Toyota, bir süre daha hibrit otomobiller üretmeye odaklanacağını açıkladı

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Toyota, şimdilik tamamen elektrikli otomobillere odaklanmak yerine, bir süre daha hibrit araçlar üretmeyi düşünüyor.

Toyota, bataryalar için malzeme tedarikinin önemli ölçüde artacağını ve bu malzemeleri elde etme maliyetlerinin ve zorluklarının yükseleceğini düşünüyor.

Hibrit otomobil malzemelerinin elektrikli araç modellerine kıyasla daha uygun maliyetli olması, Toyota'nın hibrit modellere daha çok ağırlık vermesine neden olacak.

Toyota'ya göre şarj altyapısı da yetersiz

Toyota, ayrıca şu anda şarj altyapısının, yollarda tam elektrikli modellerin artmasını kaldırabilmesi için hala uzun bir yol katetmesi gerektiğini düşünüyor.