Toyota'nın başı dertte! 12 fabrikada üretim durdu Toyota'nın Japonya'daki 12 fabrikasında üretim, sistem arızası nedeniyle durduruldu. Üretimin yeniden başlayacağı zaman ise bilinmiyor.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Tedarik sorunları nedeniyle şimdiye kadar birçok kez üretimi durdurma kararı alan Toyota, bu kez sistem arızasıyla uğraşmak zorunda.

12 fabrikada üretim durdu

Otomotiv sektöründe eşine az rastlanır bir durum gerçekleşti. Dev şirket Toyota'nın Japonya'daki 14 fabrikasından 12'sinde üretim, sistem arızası nedeniyle durduruldu.

Nikkei Gazetesi'nin haberine göre, Toyota Motor'un Japonya'daki şu an çalışabilen 2 fabrikasında da üretim durdurulacak.

Hisseler düştü

Otomobil üreticisi, bunun nedenini araştırıyor ancak bir siber saldırının olası olmadığını söylüyor.

Yatırımcılar, haberin ardından satış yapmaya başladı ve şirketin hisseleri erken işlemlerde yüzde 0,8 oranında düşüş yaşadı.

Camry sedan, Prius hibrid ve Lexus'u lüks marka haline getiren Japonya'nın önde gelen otomobil üreticisi için, bilgisayar çipi sıkıntısı daha yeni yeni azalmaya başlamıştı.