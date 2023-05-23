Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50 arttı Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapılırken 2 bin 842 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı nisanda 176 bin 662 arttı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 artarak 179 bin 504'e yükseldi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 13,3 azalarak 2 bin 842'ye geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 176 bin 662 artış kaydetti.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Bu rakam motosiklette yüzde 5,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 27 milyonu geçti

Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,93 artarak 25 milyon 594 bin 663'ten 27 milyon 114 bin 311'e yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.