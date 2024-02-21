Türkiye, Citroen'in en çok elektrikli araç sattığı 3. ülke oldu

Citroen Türkiye, geçen yıl ë-C4 ve ë-C4 X gibi elektrikli modelleriyle dikkatleri üzerine çekerek satışlarını 2 kattan fazla artırdı.
Marka, ülkemizde geçen yılı yaklaşık 2 bin adet elektrikli modelin satışıyla tamamladı.
Böylece Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla Citroen elektrikli modelin satıldığı 3. ülke konumuna yükseldi.
2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15’inin e-C4 olduğunu söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, şu ifadeleri kullandı:
Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10’u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa’da bir başka 3’üncülüğe taşıdı.
Geçtiğimiz yıl e-C4 X’i ise Avrupa’da en fazla Türkiye olarak biz sattık ve Avrupa’da lider konuma yükseldik.
Elektrikli C3 yolda
Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza yeni e-C3’ün eklenmesiyle, 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25’e ulaşmasını hedefliyoruz.
Yeni e-C3 de, C3 satışlarının yüzde 50’sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross’un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz.”
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