Türkiye, Citroen'in en çok elektrikli araç sattığı 3. ülke oldu Türkiye pazarının hızlı büyüyen markalarından Citroen, Fransa ve Almanya'nın ardından en çok elektrikli otomobili ülkemizde sattı.

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Citroen Türkiye, geçen yıl ë-C4 ve ë-C4 X gibi elektrikli modelleriyle dikkatleri üzerine çekerek satışlarını 2 kattan fazla artırdı.

Marka, ülkemizde geçen yılı yaklaşık 2 bin adet elektrikli modelin satışıyla tamamladı.

Böylece Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla Citroen elektrikli modelin satıldığı 3. ülke konumuna yükseldi.

2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15’inin e-C4 olduğunu söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, şu ifadeleri kullandı:

Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10’u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa’da bir başka 3’üncülüğe taşıdı.



Geçtiğimiz yıl e-C4 X’i ise Avrupa’da en fazla Türkiye olarak biz sattık ve Avrupa’da lider konuma yükseldik.

Elektrikli C3 yolda