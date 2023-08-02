Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında Toyota modeli kalmadı Toyota'nın ağustos ayı güncel fiyat listesi açıklandı. Yapılan zamlarla birlikte, markanın 1 milyon TL altında hiçbir aracı kalmadı. İşte güncel Toyota fiyatları.

ensonhaber.com ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor. Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota, ağustos ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. 1 milyon TL altında Toyota modeli kalmadı Yapılan zamlarla birlikte, markanın 1 milyon TL altında hiçbir aracı kalmadı. Gelin hep birlikte, Toyota modellerinin güncel fiyatlarına yakından bakalım. Toyota Corolla - 1 milyon 133 bin 550 TL Toyota C-HR - 1 milyon 587 bin 400 TL Toyota Yaris - 1 milyon 132 bin 200 TL Toyota Camry - 3 milyon 778 bin 500 TL Toyota RAV 4 Hybrid - 2 milyon 821 bin TL Toyota Land Cruiser Prado - 7 milyon 849 bin 800 TL Toyota Hilux - 1 milyon 458 bin TL