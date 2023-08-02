Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında Toyota modeli kalmadı

ensonhaber.com
ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı.
Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor. Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota, ağustos ayı güncel fiyat listelerini yayınladı.
1 milyon TL altında Toyota modeli kalmadı
Yapılan zamlarla birlikte, markanın 1 milyon TL altında hiçbir aracı kalmadı. Gelin hep birlikte, Toyota modellerinin güncel fiyatlarına yakından bakalım.