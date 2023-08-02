Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında Toyota modeli kalmadı
ensonhaber.com

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2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle fiyatları zamlanmaya başlamıştı.

Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor. Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota, ağustos ayı güncel fiyat listelerini yayınladı.

1 milyon TL altında Toyota modeli kalmadı

Yapılan zamlarla birlikte, markanın 1 milyon TL altında hiçbir aracı kalmadı. Gelin hep birlikte, modellerinin güncel fiyatlarına yakından bakalım.

Toyota Corolla - 1 milyon 133 bin 550 TL

Toyota C-HR - 1 milyon 587 bin 400 TL

Toyota Yaris - 1 milyon 132 bin 200 TL

Toyota Camry - 3 milyon 778 bin 500 TL

Toyota RAV 4 Hybrid - 2 milyon 821 bin TL

Toyota Land Cruiser Prado - 7 milyon 849 bin 800 TL

Toyota Hilux - 1 milyon 458 bin TL