Türkiye'de satılan ve en az yakan 10 hibrit otomobil Hibrit araç satışlarının pazardaki payı yüzde 15’e ulaştı. Elektrikli araçlara alternatif görülen plug-in hibrit (PHEV) modelleri yakıt tüketimleriyle de öne çıkıyor. Ülkemizde satılan ve en az yakan 10 hibrit otomobili listeledik.

Haber Merkezi

Türkiye'de elektrikli araçların popülerleşmesi, şarj altyapısı ve menzil gibi endişelerle sınırlı kalırken, hibrit araçlar pazar payını hızla artırıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2024'ün ilk 8 ayında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 156 artarak toplam pazarın yüzde 15,7'sini oluşturdu.

HİBRİT ARAÇLAR NASIL ÇALIŞIR

Hibrit araçlar, hem geleneksel içten yanmalı motor (benzinli veya dizel) hem de elektrik motoruna sahip, yakıt verimliliği ve çevre dostu olmasıyla öne çıkan araçlardır.

Yarı hibrit araçlarda, elektrik motoru daha çok destekleyici bir rol oynar. Araç hızlanırken veya yokuş yukarı çıkarken benzinli motora ek güç sağlar, frenleme sırasında ise enerji geri kazanır.

Batarya, genellikle fren yaparken üretilen enerjiyle şarj olur ve harici bir şarj kaynağına ihtiyaç duymaz.

Şarj edilebilir hibrit araçlar ise daha büyük bir bataryaya sahiptir ve harici bir şarj kaynağıyla şarj edilebilir. Tamamen elektrikli modda belirli bir mesafe katedebilirler. Batarya bittiğinde ise benzinli motor devreye girer.

EN AZ YAKAN 10 HİBRİT OTOMOBİL

Peki Türkiye'de satılan ve en az yakıt harcayan hibrit modeller hangileri? İşte en az yakan 10 hibrit otomobil ve fiyatları:

JEEP COMPASS 4XE

Yakıt tüketimi 100 km’de 2 litre. Şu an pazarda 2023 model yılı bulunan aracın fiyatı 3 milyon 512 bin 250 TL.

PORSCHE CAYENNE

Şarj edilebilir hibrit model 74 km hıza kadar elektrikli sürülebiliyor. 100 km’de yakıt tüketimi 1,8 litre.

RANGE ROVER EVOQUE

Maksimum 62 km onaylanmış tamamen elektrikli menzile sahip araç, 30 dakikada hızlı şarj ile sıfırdan yüzde 80 seviyesine şarj edilebiliyor.

100 km’de ortalama yakıt tüketimi 1,4 litreyken, satış fiyatı 4 milyon 897 bin 463 TL’den başlıyor.

ALFA ROMEO TONALE

Tonale’nin PHEV versiyonu, 100 km’de 1,4 litre yakıt tüketim verisine sahip. Otomobil, Türkiye'de 3 milyon 570 bin TL’ye satılıyor.

DS 7 E-TENSE

80 km'ye kadar tam elektrikli sürüş menzili bulunan araç, yaklaşık iki saatte yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 100 km’de ortalama 1,3 litre benzin tüketiyor. Otomobilin satış fiyatı ise 4 milyon 132 bin TL.

BMW X1 xDRIVE30E

326 beygir gücündeki araç 89 km'ye kadar tam elektrikli kullanılabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 1,1 litre olan aracın etiketi 3 milyon 837 bin 400 TL.

BYD SEAL U DM-i

Araç tamamen elektrikli sürüşte 80 km’ye kadar menzil sağlıyor. Karma sürüş menzili 1.080 km olan modelin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 0,9 litre.

Listenin en ucuzu olan araç, kredili 1.640.000 TL, nakit 1 milyon 590 bin TL fiyatla satılıyor.

VOLVO S90 RECHARGE

90 km'ye kadar elektrikli menzili bulunan otomobilin toplam beygir gücü 455. 100 km’de 0,7 litre yakıt tüketimi bulunan otomobil, üç saatte sıfırdan yüzde 100'e şarj olabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş özellikleriyle aktif bir performans sergileyen model, 5 milyon 513 bin 530 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

CUPRA FORMENTOR

Formentor, 272 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonunun yanı sıra, 150 beygirlik hafif hibrit ve 333 beygirlik benzinli motor seçeneklerine de sahip.

100 km’de 0,6 litre yakıt tüketim verisi açıklanan modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 180 bin TL.

YENİ MG HS

Listenin zirvesinde ise Ekim ayında Türkiye’de yola çıkacak olan MG’nin HS modelinin yeni versiyonu bulunuyor.

Otomobil, hiç yakıt harcamadan tam elektrikli olarak 100 kilometre üzerinde yol alabiliyor.

Kriterlere uygun kullanımda 100 km’de 0,54 litre gibi düşük bir yakıt tüketim verisi sunan yeni MG HS, 2 milyon 90 bin TL'den satışa sunuluyor.