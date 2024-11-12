Türkiye'de son 10 ayda 300 bin otomobil ÖTV’siz satıldı

Haber Merkezi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, geçen yıla göre yüzde 0,2 oranında artarak 750 bin 935 adet oldu ve bu rakam tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bu rekorun arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ÖTV muafiyetli araç satışları oldu.

ÖTV'SİZ SATILAN ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Engelli bireylere sağlanan ÖTV muafiyeti, özellikle son yıllarda artan araç fiyatları nedeniyle daha da cazip hale geldi.

Emre Özpeynirci'nin haberine göre; sektör yetkilileri, 2024 yılının ilk 10 ayında satılan otomobillerin yaklaşık 300 bininin ÖTV muafiyeti ile satıldığını tahmin ediyor.

Ekim ayında ise satılan 75 bin 662 otomobilin yarısının ÖTV muafiyetli araçlardan oluştuğu belirtiliyor.

C-SUV SINIFI ÖNE ÇIKIYOR

ÖTV muafiyetli araç talebinin bu yıl artmasında, engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limitinin yükseltilmesi etkili oldu.

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu limit 1 milyon 4 bin 200 TL'den 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi. Bu sayede, özellikle C-SUV sınıfında alınabilecek araç sayısı arttı ve bu da talebi artırdı.

ÖTV muafiyetli araç satışlarında C sınıfının payı yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu durum, ÖTV muafiyetinin özellikle orta sınıf SUV modellerine olan talebi artırdığını gösteriyor.

HAZİNE'NİN ÖTV KAYBI NE KADAR

ÖTV muafiyetli araç satışlarının artması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ÖTV gelirlerini olumsuz etkiliyor.

2024 yılı için 497 milyar TL ÖTV geliri hedefleyen hükümet, 9 ay sonunda bu hedefin ancak yüzde 70'ine ulaşabildi.

ÖTV muafiyeti nedeniyle 9 ayda devletin kasasına yaklaşık 100 milyar TL daha az kaynak girdiği tahmin ediliyor.

ÖTV MUAFİYETİ NASIL HESAPLANIYOR

Engelli vatandaşlar, ÖTV muafiyeti ile araç satın alırken yüzde 44,44'e varan indirimlerden yararlanabiliyor.

ÖTV muafiyetli aracın fiyatı hesaplanırken, öncelikle aracın vergiler dahil satış fiyatından yüzde 20 KDV düşülüyor.

Daha sonra, KDV'siz fiyattan ÖTV bedeli çıkarılıyor ve son olarak kalan tutara tekrar KDV ekleniyor.

Örneğin, 1 milyon 591 bin 200 TL'lik bir araç, ÖTV muafiyeti ile 884 bin TL'ye satın alınabiliyor.

2025'TE LİMİT 2.3 MİLYON TL OLACAK

2025 yılına ÖTV muafiyetli araç limiti, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek.

Bu da engelli vatandaşların daha üst segment araçları ÖTV'siz satın alabilmelerine olanak sağlayacak. Sektör yetkilileri, 2.3 milyon TL'lik limite kadar araç almayı hedefleyen önemli bir kitle olduğunu belirtiyor.