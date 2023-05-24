Türkiye'de Yılın Otomobili, 13 Haziran'da açıklanacak Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli olmuştu.

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 7 araç belirlenmişti.

Test sürüşleri yapıldı

7 aday modelin açıklanmasının ardından, modellerin test sürüşleri gerçekleştirildi.

Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, aday otomobilleri yeniden inceleme ve deneyimle fırsatı yakaladı.

Bundan sonraki sürece değinen OGD Başkanı Ufuk Sandık, şu ifadeleri kullandı:

Jüri üyesi olan arkadaşlarımızın 250’şer puanları var. Bu puanları yedi otomobil arasında dağıtacaklar ve sonuçta en çok puan alan otomobil Yılın Otomobili olacak.



Yılın Otomobili, otomotiv sektörü için prestijli bir ödül oldu sekizinci yılında. Dolayısıyla da bu çok önemli bir başarı. Ama her şeyden öte Türkiye'deki otomotiv markaları için önemli bir yarış haline geldi ve bu ödülü almak için de çok da çaba sarf ediyorlar.

Togg listede yok

Ufuk Sandık, Togg'un bu yıl takvimden dolayı aday listesine giremediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: