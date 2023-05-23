Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında yeni adaylar belli oldu “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu.

ensonhaber.com Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli olmuştu. OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 7 araç belirlenmişti. Diğer modeller de belli oldu 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Söz konusu kategoriler; “Yılın Basın Lansmanı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Tasarımı” şeklinde sıralanıyor. Tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak. Basın lansmanı adayları Alfa Romeo Tonale (İstanbul) BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları) Dacia Jogger (Kars-Ardahan) Hyundai IONIQ 5 (İstanbul) Kia EV6 (Kıbrıs) Lexus RX (Urla) Nissan e-POWER (Sapanca) Opel Astra (Kıbrıs) Peugeot 308 (Göcek) Toyota Corolla Cross (Adana) Volvo C40 (İstanbul) Tasarım adayları Audi e-tron GT DS4 Fiat 500e Hyundai IONIQ5 Kia EV6 Lexus RX Mercedes SL MG4 Peugeot 408 İnovasyon adayları BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi Lexus NX – Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem Mercedes EQE – Full ekran kokpit tasarımı Peugeot 308 – i-toggle Togg T10X – Trumore uygulaması Volvo C40 – Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler