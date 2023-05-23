Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında yeni adaylar belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli olmuştu.
OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 7 araç belirlenmişti.
Diğer modeller de belli oldu
7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu.
Söz konusu kategoriler; “Yılın Basın Lansmanı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Tasarımı” şeklinde sıralanıyor.
Tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak.
Basın lansmanı adayları
Alfa Romeo Tonale (İstanbul)
BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları)
Dacia Jogger (Kars-Ardahan)
Hyundai IONIQ 5 (İstanbul)
Kia EV6 (Kıbrıs)
Lexus RX (Urla)
Nissan e-POWER (Sapanca)
Opel Astra (Kıbrıs)
Peugeot 308 (Göcek)
Toyota Corolla Cross (Adana)
Volvo C40 (İstanbul)
Tasarım adayları
Audi e-tron GT
DS4
Fiat 500e
Hyundai IONIQ5
Kia EV6
Lexus RX
Mercedes SL
MG4
Peugeot 408
İnovasyon adayları
BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi
Lexus NX – Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem
Mercedes EQE – Full ekran kokpit tasarımı
Peugeot 308 – i-toggle
Togg T10X – Trumore uygulaması
Volvo C40 – Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler