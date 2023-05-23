Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında yeni adaylar belli oldu
ensonhaber.com

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli olmuştu.

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 7 araç belirlenmişti.

Diğer modeller de belli oldu

7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu.

Söz konusu kategoriler; “Yılın Basın Lansmanı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Tasarımı” şeklinde sıralanıyor.

Tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak.

Basın lansmanı adayları

Alfa Romeo Tonale (İstanbul)

BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları)

Dacia Jogger (Kars-Ardahan)

Hyundai IONIQ 5 (İstanbul)

Kia EV6 (Kıbrıs)

Lexus RX (Urla)

Nissan e-POWER (Sapanca)

Opel Astra (Kıbrıs)

Peugeot 308 (Göcek)

Toyota Corolla Cross (Adana)

Volvo C40 (İstanbul)

Tasarım adayları

Audi e-tron GT

DS4

Fiat 500e

Hyundai IONIQ5

Kia EV6

Lexus RX

Mercedes SL

MG4

Peugeot 408

İnovasyon adayları

BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi

Lexus NX – Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem

Mercedes EQE – Full ekran kokpit tasarımı

Peugeot 308 – i-toggle

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