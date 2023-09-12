Türkiye'nin en ucuz elektrikli SUV modeli olacak! Leapmotor C10 tanıtıldı Leapmotor C10, Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bu elektrikli SUV modeli, Leapmotor T03'ün kardeşi olarak tanıtıldı.

ensonhaber.com

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenmiş ve bu araç, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil olmuştu.

Leapmotor C10 tanıtıldı

Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken elektrikli SUV modeli Leapmotor C10, Leapmotor T03'ün kardeşi olarak tanıtıldı.

Otomobil, markanın yeni nesil teknolojilerini içerisinde barındıran Leap 3.0 yazılımı ile birlikte geliyor.

Bu sayede otomobil diğer elektrikli SUV üreticileri ile yarışabilecek özelliklerini gösterecek.

Bunun yanında araç sahip olduğu LIDAR ve Nvidia Orin-X çipi sayesinde sürüş odaklı özelliklerini en iyi şekilde kullanıcılarına sunacak.

C10 modeli ile küresel pazara açılan Leapmotor, önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika pazarları için 5 farklı model piyasaya sürerek pazara iddialı bir giriş yapacak.

Otomobilin teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgiler henüz açıklanmadı.