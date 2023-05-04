Türkiye'nin en ucuz elektriklisi! Leapmotor T03 satışa çıktı Leapmotor isimli Çinli elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve ilk otomobilini satışa sundu.

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Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığı elektrikli otomobil marka temsilciliklerine bir yenisini daha ekleyen Ulu motor, şimdi de Çinli Leapmotor ile anlaştı.

Mart 2023 itibarıyla Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri satışa sundu.

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

Leapmotor T03 Türkiye fiyatı

Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken, Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan model 799 bin TL'ye satılıyor.

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.

Dört bir yanı sensörlerle donatılmış olan otomobil, 10 akıllı sürücü yardımı seçeneği sunuyor.

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özelliklerin tümü Leapmotor T03'te yer alıyor.