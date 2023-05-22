Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10 mayıs ayı fiyat listesi Hyundai, zamlı mayıs ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz araba olan i10, yine zamlandı.

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Hyundai, İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini şubat ayında makyajlamıştı.

Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine kattı.

Artık daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha cesur bir izlemim uyandırıyor.

Hyundai i10 fiyat listesi

Hyundai, zamlı mayıs ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz araba olan i10, 21 bin TL zamlandı.

Mart ayında 370 bin TL'ye satılan yeni i10, yapılan zamla birlikte bir üst ÖTV dilimine geçmiş ve nisanda fiyatı 424 bin TL'ye yükselmişti. Mayıs ayına özel fiyatlar ise şu şekilde:

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump Manuel

Nisan - 424 bin TL

Mayıs - 445 bin TL

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Otomatik

Nisan - 449 bin TL

Mayıs - 472 bin TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, Otomatik

Nisan - 465 bin TL

Mayıs - 519 bin TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, Otomatik

Nisan - 530 bin TL

Mayıs - 557 bin TL