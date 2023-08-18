Türkiye'nin en ucuzu olacak! General Motors, uygun fiyatlı elektrikli otomobilini tanıttı General Motors'un Baojun Yunduo isimli yeni elektrikli otomobili, 17 bin dolarlık fiyat etiketiyle pazardaki dengeleri değiştirebilir.

ensonhaber.com

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, Michigan'da elektrikli kamyon fabrikası ve pil üretimi tesisleri için 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

General Motors'un 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Amerika'daki üretim hedefi, 1 milyon adet elektrikli araç olacak. Ancak şirket, ABD dışında Çin'de de büyük yatırımlara imza atıyor.

General Motors, Çin'in en büyük otomobil markası SAIC ve yine Çinli ortak girişim olan Wuling tarafından kurulan otomobil markası SGMW, oldukça ucuz yeni bir elektrikli otomobil tanıttı.

Fiyatı 17 bin dolar

"Baojun Yunduo" olarak isimlendirilen otomobil, Renault Clio ve Volkswagen Polo klasmanında olmasına rağmen 17 bin dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni otomobil neler sunuyor

Aracın iç kısmına baktığımızda, 8.8 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor..

Orta konsolda ise 10.1 inç veya 15.6 inç büyüklüklerde tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

SGMW Baojun Yunduo'da tamamen sesle kontrol edilebilen bir asistan bulunuyor. Ayrıca, kablosuz şarj pedi, elektrikli bagaj kapağı, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 360 derece panoramik kamera sistemi, elektronik stabilite kontrolü (ESC), şerit takip sistemi ve yağmur algılayan silecekler gibi bazı etkileyici özellikler de mevcut.

General Motors ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil, 100 kW gücündeki tek bir elektrik motorundan güç alıyor.

330 Nm tork üretim değeri ile günlük kullanımda sorun yaşatmayacak olan otomobil, 37,9 kWh ve 50,6 kWh batarya seçenekleri sunuyor.

Küçük batarya 360 kilometre, büyük batarya ise 460 kilometre menzil değerleri vadediyor.

Türkiye'nin en ucuzu olabilir

Yeni uygun fiyatlı otomobil, Türkiye'ye gelseydi şu anda pazardaki en ucuz otomobil olacaktı. SGMW Baojun Yunduo'nun vergilerle birlikte toplam fiyatı yaklaşık 715 bin TL olurdu.