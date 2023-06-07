Türkiye'ye de gelecek yeni Lexus LBX tanıtıldı: İşte özellikleri Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni modeli LBX'in tanıtımını gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini aldı.

Lexus markasının yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor.

Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettirecek.

Yeni Lexus LBX neler sunuyor

LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı.

Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor.