Türkiye'ye veda etmişti: Fiat Doblo'nun yeni üretim yeri belli oldu 25 yıl önce Türkiye'de doğan Fiat Doblo, İspanya'dan sonra Cezayir'de de üretilecek. İşte yeni Doblo'nun üretim macerası.

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Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Bu gelişme Doblo’nun artık ülkemize ithal edileceği anlamına geliyor. İspanya'da üretilen ilk Doblo modelleri, haziran ayının ikinci haftasından itibaren ülkemizde satışa çıkmaya başlamıştı.

Doblo üretimine bir ülke daha katıldı

Türkiye’de geliştirilip 25 yıl Bursa’da üretilen ve 20 milyar dolardan fazla ihracat getirisine imza atan Doblo, İspanya'dan sonra artık Cezayir'de de üretilecek.

14 markalı otomotiv devi, Cezayir’e 200 milyon euroluk yatırım yaptığını açıkladı. Cezayir Tafraoui fabrikasında üretime başlayacak olan şirket, burada Fiat Doblo üretimi de gerçekleştirecek.

Cezayir, ülkesinde üretim yapmayan markalara ithalat izni vermiyor. Yeni tesiste yılda 90 bin otomobilin montajı yapılabilecek. Araçların yerlilik oranı yüzde 35 olacak.

80 dönümlük bir alanı kapsayan Tafraoui fabrikası, ilk etapta Fiat 500 ve Fiat Doblo ile başlayarak 4 modelden oluşan yıllık 90 bin otomobillik montaj kapasitesine sahip olacak.

Tesis, 2026 yılına kadar boyama, kaynak ve punto dahil 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek.