Ülkemizdeki motosiklet satışları ilk çeyrekte azaldı

Ülkemizdeki motosiklet satışlarında, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.4 düşüş yaşandı

Ülkemizdeki motosiklet sektörü, satışların sürekli olarak azalmasıyla küçülmeye devam ediyor.

Yılın ilk çeyreğindeki motosiklet satışları, 2019’un ilk üç ayına göre yüzde 4.4 düşüş yaşadı.

2020 ocak-mart döneminde cc bazında motosiklet tescil adetlerine göre 101-125cc aralığı 3 bin 497 adet araçla ve yüzde 24 oran ile en yüksek payı aldı.

İkinci sırayı 2 bin 947 adet ve yüzde 21 ile 0-50cc aralığı, üçüncü sırayı ise 2 bin 448 adet ve yüzde 17 ile 126-250 cc aralığı aldı.

MART AYINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Geçtiğimiz mart ayındaki motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.7 oranında azaldı.

2020 yılının mart ayında 12 bin 032 adet motosiklet trafiğe katılırken, geçen yıl bu sayı 13 bin 943 olarak açıklanmıştı.





FİRMALAR ENDİŞELİ

Motosiklet satışlarındaki hızlı düşüş, bu alanda faaliyet gösteren firmaları endişelendiriyor.

Sektör, Uzak Doğu’dan ithal edilen yedek parça ve motosikletlere uygulanacak vergi artışının engellenmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde motosiklete yüzde 10 ek gümrük vergisi gelmiş ve ek vergi toplamı yüzde 30’a kadar yükslemişti.