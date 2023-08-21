Unutulan konsept otomobiller: Alfa Romeo Carabo Üretilen konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1968 yılında tanıtılan Alfa Romeo Carabo.

ensonhaber.com

Otomotiv endüstrisi, yıllar içinde sadece ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek tasarım ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler kaydetti.

Bu gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkan konsept otomobiller, adeta tasarımın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak geleceğe ışık tuttu.

Unutulan konsept otomobiller serimizin ikinci bölümümde, Alfa Romeo Carabo modeline yakından bakacağız.

Bölüm 2: Alfa Romeo Carabo

Alfa Romeo Carabo, ilk olarak 1968 Paris Motor Show'da görücüye çıktı. Bertone tasarım stüdyosunda çalışan Marcello Gandini tarafından tasarlanan konsept otomobil, yanardöner yeşil ve turuncu rengiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Carabo, 1960'ların sonunda otomotiv piyasasını domine eden "wedge" yani köşeli dizayn anlayışının harika bir ürünüydü. Carabo, yukarıya açılan kapıları ile o dönemler oldukça ilgi görse de bu otomobil asla seri üretime girmedi.

Alfa Romeo 33 Stradale üzerine kurulan prototip tamamen fonksiyoneldi. Ortaya konumlanan 2.0 litrelik V8 motor, 6 ileri Colotti manuel şanzımanla eşlenmişti.

Bu sayede Carabo 8800 devirde 233 bg güç, 7000 devirde ise 200 Nm tork üretebiliyordu.

RMR, yani arka-orta motor, arkadan itiş düzenine sahip Carabo'nun sekiz silindirli 2.0 motorunun konumu, köşeli tasarımla birleşince yere oldukça yakın bir burun ve sadece 990 mm'lik bir yerden yükseklik sağlamıştı.

Şu anda bir süper araba çizecek olsaydınız, muhtemelen Alfa Romeo Carabo'ya çok benzerdi. Kama şekli, uçan payandalı hava girişleri ve kalın arka tekerlekleri ile 1970'lerin süper otomobil tasarımı söz konusu olduğunda aklımıza gelen her şeyi barındırıyordu.

Ne yazık ki, Carabo hiçbir zaman konsept aşamasını geçemedi, ancak kamanın süper otomobiller dünyasındaki etkisi silinemezdi.

Lamborghini Countach, Lancia Stratos ve Ferrari 308 GT4 gibi kama şeklindeki süper arabalar, o yıllarda tanıtıldı.

İlk olarak 1968 Paris Otomobil Fuarı'nda lanse edilen Carabo, şu anda İtalya'nın Arese kentindeki 'Museo Storico Alfa Romeo' müzesinde sergileniyor.