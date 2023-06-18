Üreticiler uyardı: Elektrikli araç fiyatları artabilir Stellantis, Ford ve Mercedes-Benz gibi otomobil üreticileri, Avrupa'da elektrikli araç fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi. Birçok marka, kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürerken, bu durum satışlara da yansıdı.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu.

2023'ün ilk çeyreğinde tüm dünyada elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.

Elektrikli araç satışlarının 2023 yılı sonuna kadar 14,5 milyon adedin üzerine çıkması bekleniyor.

Fiyatlar artabilir

Stellantis, Ford ve Mercedes-Benz ve Nissan gibi otomobil üreticileri, Avrupa'da elektrikli araç fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu. Şirketler, Brexit sonrası ticaret düzenlemelerinin olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını açıkladı.

Örneğin Nissan, bu kuralların yürürlüğe girmesinden sonra İngiltere'de araç üretmenin maliyetli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ngiltere'nin hacim açısından en büyük otomobil üreticisi olan Nissan, bu şekilde otomobil üretmenin fiyatlara artış olarak yansıyacağını söylüyor.