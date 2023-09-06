Volkswagen açıkladı! Seat markası otomobillere veda ediyor Seat, uzun vadeli planlarını performanslı otomobilleriyle bilinen alt markası Cupra'ya odaklanmak üzerine yeniden yapılandırılacak.

ensonhaber.com

Volkswagen çatısı altında çalışmalarını sürdüren İspanyol otomobil üreticisi Seat için yolun sonu göründü.

Seat'ın otomobil sektöründen çekileceği iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, tartışmalara son noktayı koyacak açıklamalarda bulundu.

Yeni otomobil üretmeyecek

Schäfer, Seat marka adının kullanılmaya devam edeceğini ancak Volkswagen Grubu içinde farklı bir rol üstleneceğini belirtti.

Bu muhtemelen, Seat Mó gibi elektrikli scooter'lar gibi diğer araçlar ve mobilite çözümlerine odaklanacakları anlamına geliyor.

Schäfer, hem Seat hem de Cupra'ya yatırım yapmanın mantıklı olmadığını, çünkü Cupra'nın daha yüksek kazanç potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Bu nedenle, Volkswagen Grubu, Cupra'nın büyümesine ve gelişmesine önemli yatırımlar yapacak.

Yeni otomobillerde "Seat" markası kullanılmayacak

İspanyol markanın adını, güncel ürün gamındaki modeller eskidikten sonra bir daha yeni otomobillerde görmeyeceğiz. Mevcut modeller ise Seat markası altında satışlara devam edecek.

Cupra, başlangıçta Seat'ın bir yan ürünüydü, ancak kendi başına bir marka haline geldi ve Cupra Formentor gibi özel modeller üretmeye başladı.