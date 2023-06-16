Volkswagen Arteon'un üretimi sonlanıyor Düşük satış rakamına sahip modellerin fişini çeken Volkswagen, Arteon'a da veda ediyor.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motorlu araçları piyasadan çeken üreticiler arasında Alman devi Volkswagen de var.

Passat'ı ABD'de ve Avrupa'da tamamen bitiren şirket, şimdi de Arteon modelini piyasadan çekiyor.

Volkswagen Arteon yollara veda ediyor

Volkswagen, 2024 yılında Arteon'un fişini çekerek ürün gamından çıkaracak. Alman otomobil devi, aracın emekliye ayrılmadan önce üretim hattındaki son aylarını yaşadığını resmen doğruladı.

Alman otomobil üreticisi, Arteon gibi modellerden vazgeçerek daha fazla talep gören ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek araçların üretimine odaklanacak.

Volkswagen'in bundan böyle sadece MQB ve MEB olmak üzere iki platformda otomobil üreteceği belirtiliyor.