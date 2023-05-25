Volkswagen, benzinli motorları Skoda'ya devrediyor Volkswagen Grubu, elektrikli otomobillere odaklandığı için içten yanmalı motor üretimini Skoda'ya yaptıracak.

ensonhaber.com

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tamamen elektrikli otomobillere odaklanmak için içten yanmalı motor üretimini Skoda'ya devredecek.

Birçok Volkswagen modeline güç verecek

Skoda, EA 211 serisi içten yanmalı motorların geliştirilmesinden sorumlu olacak. Bu içten yanmalı üniteler; Volkswagen, Audi ve Cupra dahil olmak üzere VW Grubu'nda bulunan 7 farklı markaya ve 50 farklı modele güç verecek.

Şu anda EA 211 serisi atmosferik motorların geliştirilmesinden sorumlu olan Skoda, artık bu motorların turbo şarjlı TSI versiyonlarını da üretecek.

Skoda, geliştireceği bu motorları dünya genelindeki düzinelerce pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağını söylüyor.