Volkswagen Golf, içten yanmalı motorlara veda ediyor Volkswagen, ikonik otomobili Golf'ün 2028 yılından itibaren tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artık elektrikli araçlara daha fazla ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat sedanın üretimine son veren şirket, yeni elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Volkswagen Golf, tamamen elektrikli oluyor

2025'te piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli Volkswagen Golf konsepti ile birlikte, içten yanmalı motorlu Golf'ün, makyajlandıktan sonra 2028'e kadar satışta kalması bekleniyor.

Markanın binek otomobil departmanının başında olan Thomas Schafer, dokuzuncu nesil Volkswagen Golf’ün tamamen elektrikli olacağını belirterek bir ilke imza atılacağını duyurdu.

Tamamen elektrikli Golf, şirketin yeni SSP platformunda inşa edilecek ve bu konuda bir ilk olacak.

Bu sayede, 800 voltluk elektrikli mimari ve daha hızlı şarj gibi özellikler araçta yer alacak.

Volkswagen, 2028 yılına kadar son bir kez daha içten yanmalı Golf modeli göreceğimizi söylüyor.

Volkswagen, mevcut modelin popülaritesini koruması için Avrupa Birliği’nin emisyon düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde yenileneceğini söylüyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, Alman üreticinin, 1974'ten beri satışta olan Golf modeli için yeni nesil içten yanmalı bir motor geliştirmeyi planlamadığını belirtmişti.

Volkswagen'in Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Golf'ün motorunu yenilemeye yatırım yapmama kararı sonrası üretimde olan Golf 8, hatchback otomobilin son içten yanmalı motor versiyonu olacak.