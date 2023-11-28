Volkswagen küçülmeye gidiyor: Personel sayısı azalacak! Volkswagen, IG Metall sendikası temsilcilerine personel çıkartılacağına dair mesajlar verdiği öne sürüldü.

ensonhaber.com

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, personel çıkarmak için hazırlıklara başladı.

Avrupa'nın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, IG Metall sendikasıyla yaptığı görüşmede çalışan sayısının azaltılacağı mesajını verdi.

Durum kritik

Volswagen marka şefi Thomas Schaefer, durumun kritik olduğunu da söyledi.

Şirketin iş konseyi lideri Daniela Cavallo "Toplu sözleşmelerimizden ve 2029'a kadar iş güvencemizden ayrılmamamız gerekli." ifadelerini kullandı.

Volkswagen maliyetleri düşürmek istiyor

Geçtiğimiz haftalarda bir Volkswagen sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Almanya'da binek otomobil markası, ticari araçlar ve parçaları için üretim yapan altı fabrikada dışarıdan işe alım politikasını minimuma indirdiğini söylemişti.

Bu hamle, markanın 2026 yılına kadar yüzde 6,5'lik satış getirisi hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanan maliyet düşürme programının parçası.

İş konseyi sözcüsü, şirketin koronavirüs pandemisinden bu yana dışarıdan işe alımın sınırlı olduğunu ve maliyet düşürme hamlesinin bir parçası olarak işe alımları daha da yavaşlattığını söyledi.