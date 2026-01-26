Volkswagen, makyajlı ID.4 modelini ID.Tiguan adıyla piyasaya sürecek.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç pazarındaki isimlendirme stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek numaralı model isimlerine veda ediyor.

Marka, popüler elektrikli SUV modeli ID.4'ü, bu yıl gerçekleşecek makyaj operasyonuyla birlikte ID.Tiguan olarak yeniden adlandırma kararı aldı.

NUMARALAR GİDİYOR, KLASİK İSİMLER GELİYOR

ID.Polo ile başlayan geleneksel isimlere dönüş stratejisi, markanın en önemli modellerinden biriyle devam ediyor.

Almanya'daki Emden üretim tesisinde düzenlenen toplantıda ortaya çıkan bilgilere göre, 2026 yılındaki güncellemeyle araç yeni kimliğine kavuşacak.

Yapılacak değişimin klasik bir makyajdan çok daha kapsamlı olacağı ve aracın hem dış tasarımının hem de iç mekanının ciddi biçimde elden geçirileceği belirtiliyor.

Yeni ön yüz tasarımına aydınlatmalı Volkswagen logosu ve yenilenen tamponlar eşlik ederken, iç mekanda ID.Polo modelindekine benzer bir yaklaşım sergilenecek.

GÜÇLÜ MOTOR VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Mevcut MEB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek olan model, güncellenmiş bataryalar ve çok daha güçlü elektrik motorlarıyla donatılacak.

Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerini koruyacak olan yeni ID.Tiguan, daha gelişmiş sürüş destek sistemleri sunacak.