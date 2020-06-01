Volkswagen Nivus tanıtıldı: İşte özellikler

Volkswagen, geçtiğimiz günlerde kamuflajlu fotoğraflarını yayınladığı Nivus modelini resmi olarak açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, bir süredir kompakt bir crossover modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Nivus olarak adlandırılan yeni modelin coupe görünümüne sahip olacağı ve ilk olarak Güney Amerika ülkelerinde satılacağı söylense de daha sonra aracın Avrupa'da da satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Volkswagen, otomobil severleri daha fazla meraklandırmak istemedi ve yeni Nivus modelini resmen tanıttı.

VOLKSWAGEN NIVUS ÖZELLİKLERİ

Şık bir görünüm sunan otomobilin boyutları T-Cross modeline oldukça yakın. 4.266 mm boya, 1.757 mm genişliğe ve 1.493 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesiyse 2.566 mm olarak açıklandı.

Sade bir ön görünüm sunan Nivus'ta sportif görünümlü bir tampon ve LED farlar kullanılıyor. Koyu renkli jantlar ve siyah renkte alınabilen tavan raylarının haricinde stopların da koyu olması dikkat çeken diğer detaylar arasında.

Yan bölümünde plastik korumalar sunulan otomobilin arkaya doğru alçalan tavanıysa sportif bir duruş sergiliyor. Ayrıca otomobilin bagaj hacmi de 415 litre olarak açıklandı..

Kaputu altında 1 litre hacimli ve 3 silindirli bir motor bulunan Nivus, 116 beygir güç üretebilse de E85 kullanıldığında güç 128 beygire ulaşıyor. Üretilen tork ise 200 Nm. Önden çekişli otomobilde, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman yer alıyor.

Yakında Brezilya'da satışına başlanacak olan Nivus, 2021 yılının ortasına kadar Güney Amerika'nın diğer pazarlarına da sürülmüş olacak.

Avrupa pazarıysa bu modelle 2021'in ikinci yarısında tanışacak.